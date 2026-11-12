José Jorge Reigía Veiga

(Jorge das casas do Monte)

Falleció anteayer, a los 53 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy jueves, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santirso de Villanueva – Malpica de Bergantiños. Tanatorio de Malpica: Velador nº 1. C/ A Camuza nº 31 (Malpica). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Santirso (Malpica), 12 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños