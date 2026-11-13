Carmen Pastoriza Cotelo

(Viuda de Paco Pichel)

Falleció el día 11 de noviembre de 2026, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy viernes. Misa de cuerpo presente en la capilla del tanatorio a las once de la mañana. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio Bergantiños, Carballo (túmulo nº 4).

Carballo, 13 de noviembre de 2026 Funeraria San José de Carballo, S.L