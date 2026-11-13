Elena Anido Pena

Falleció el día 12 de noviembre, a los 86 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 3.

Ardaña (Carballo), 13 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio