Faustino Néstor López Barrio
Finou o día 12 de novembro, ós 72 anos de idade, confortado cos Auxilios Espirituais.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase, hoxe venres 13 de novembro, ás catro e cuarto da tarde, na igrexa parroquial de Santa Mariña de Lemaio, A Laracha. Deseguido recibirá sepultura no cemiterio parroquial, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase ás catro da tarde. Tanatorio San Antonio de Lendo, sala nº 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es
Lemaio (A Laracha), 13 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños