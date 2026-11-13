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Diario de Ferrol

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Faustino Néstor López Barrio

Finou o día 12 de novembro, ós 72 anos de idade, confortado cos Auxilios Espirituais. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase, hoxe venres 13 de novembro, ás catro e cuarto da tarde, na igrexa parroquial de Santa Mariña de Lemaio, A Laracha. Deseguido recibirá sepultura no cemiterio parroquial, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase ás catro da tarde. Tanatorio San Antonio de Lendo, sala nº 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Lemaio (A Laracha), 13 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños