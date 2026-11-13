Josefa Balboa Sánchez
(Viúva de Ricardo Pallas Parafita) (Veciña de A Baralla-Rus)
Faleceu aos 79 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración pola súa alma. Condución do cadáver: hoxe venres ás catro menos cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e sepelio de seguido. Igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Rus. Capela ardente: Tanatorio Santa Marta-Coristanco.
Rus (Carballo), 13 de novembro do 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta