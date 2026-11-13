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Diario de Ferrol

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Josefa Balboa Sánchez

(Viúva de Ricardo Pallas Parafita) (Veciña de A Baralla-Rus) 

Faleceu aos 79 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración pola súa alma. Condución do cadáver: hoxe venres ás catro menos cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e sepelio de seguido. Igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Rus. Capela ardente: Tanatorio Santa Marta-Coristanco.

Rus (Carballo), 13 de novembro do 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta