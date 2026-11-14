Carmen Martínez Amado

(Viuda de José Reyes Rial)

Falleció ayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Canduas, Cabana de Bergantiños. Tanatorio de Cabana: Velador nº 1. As Revoltas, Cesullas. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Canduas (Cabana de Bergantiños), 14 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños