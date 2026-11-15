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Diario de Ferrol

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Carmen Olveira Ruiz

(Carmucha da Ruiza)

Falleció el día 13 de noviembre de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, domingo día 15, a las cinco de la tarde.  Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de las Arenas. Tanatorio de Fisterra - Velador Nº2. Rúa da Capela Nº2. Telf. 981746030.

Fisterra, 15 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños