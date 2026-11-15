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Diario de Ferrol

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Cecilia Fraga Rodríguez

(Viuda de Eladio Rodo Mallo - Vecina del lugar de Carballa Redonda, Montemayor)

Falleció a los 86 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará domingo día 15 de noviembre con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María Magdalena de Montemayor. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa - A Silva.

Montemayor - A Laracha, 15 de noviembre 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta