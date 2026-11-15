José Luis Rumbo Queijeiro

(José Luis de Rumbo - Viudo de Elena Pérez Martínez)

Falleció el día 14 de noviembre, a los 76 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral el domingo, día 15, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia de San Martín de Lestón. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar, favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Paiosaco - A Laracha, 15 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio