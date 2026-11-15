José Manuel Calvo Gende

Falleció ayer, a los 64 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy domingo, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán - Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador Nº 4. Avda. Finisterre, Nº 62 - Carballo - Tlfno. 981701505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sofán - Carballo, 15 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños