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Diario de Ferrol

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Juan Santos Moar Lago

(Santos)

Falleció el día 14 de noviembre de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, domingo día 15, a las cuatro de la tarde. Celebración de la palabra en la iglesia parroquial de San Marcos De Corcubión y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. El funeral será martes día 17 a las siete de la tarde. Tanatorio A Xunqueira - Velador Nº 4. O Son, 68 - Telf. 981746030.

Cee, 14 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños