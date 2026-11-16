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Diario de Ferrol

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Dorinda Martínez Raña

(Natural de A Fieitosa - Meirama)

Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, lunes. La salida del tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio de San Andrés de Meirama. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo Nº.: 1.

Meirama - Cerceda, 16 de noviembre de 2026 Funeraria San Xulián