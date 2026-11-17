Francisco Bienvenido Ronquete Riveiro
(Pancho do Trono)
Falleció el día 15 de noviembre de 2026, a los 78 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy martes, día 17, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio de Carnota: Velador nº 3. Lugar Pedramarrada s/n.
Carnota, 17 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños