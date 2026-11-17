Falleció el día 16 de noviembre de 2026, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, martes día 17 a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Muxía. Tanatorio de Muxía. Velador nº 2. C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 17 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños