(Vecino de Traba – Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 72 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles a las cinco menos diez de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Traba. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Traba (Coristanco), 18 de noviembre de 2026 Funeraria Santa Marta – Virxe Milagrosa