(Manolo de Nicolasa)

Falleció el día 16 de noviembre de 2026, a los 87años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy miércoles, día 18, a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Ozón. Tanatorio de Muxía - Velador nº 3. C./ Virxen da Barca, nº 39.

Ozón (Muxía), 18 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños