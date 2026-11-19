(Basilisa do Serrador) (Viuda de Ramón Rodríguez Bardanca)

Falleció anteayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy jueves, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Verísimo de Oza (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62 (Carballo). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Oza (Carballo), 19 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños