(Viuda de José Mallo Míguez) (Bar Mallo)

Falleció en su casa de O Castiñeiro (Andoyo), a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro, acto que tendrá lugar hoy jueves, día 19 de noviembre, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed de Andoyo, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva), sala nº 2.

Andoyo (Tordoia), 19 de noviembre de 2026 Funeraria Tanatorio La Milagrosa - A Silva (Cerceda)