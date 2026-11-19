(Pepita Dubert) (Viuda de Manuel Pedreira Calvete)

Falleció en el 18 de noviembre, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy jueves día 19 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio municipal de La Atalaya. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín, velador nº 2.

Axesta (Muros), 18 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos