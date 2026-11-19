(Lolina) (Vecina de Traba-Coristanco)

Falleció el día 18, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy jueves a las cinco menos diez de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Traba. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 1.

Traba (Coristanco), 19 de noviembre de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta