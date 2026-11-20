(Viudo de María Balbina García Mouro)

Falleció anteayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma.Salida del tanatorio, hoy viernes, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha Villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 20 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños