(José de Arturo de Brañas Verdes)

Falleció el día 20 de noviembre de 2026, a los77 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, sábado día veintiuno a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Xaviña. Tanatorio da Ponte do Porto: Velador nº 1. Rúa Esquipa s/n.

Ponte do Porto, 21 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.