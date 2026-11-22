(Asunción de Rellán) (Viuda de Ramón Pastoriza García)

Falleció ayer a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy domingo con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martin de Cores. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cores (Ponteceso), 22 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños