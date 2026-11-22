Elida Outeiro Varela
(Pura) (Viuda de José Cotelo Rama)
Falleció el día 20 de noviembre, a los 88 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo, día 22, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Bertoa, Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Bertoa (Carballo), 22 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio