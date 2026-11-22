(Casa de Ciprián de Cantorna) (Viudo de Esperanza Santos Rodríguez)

Falleció el día 21 de noviembre de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, domingo día 22, a las cuatro y media de la tarde. Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Pereiriña. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. O Son nº 68.

Pereiriña (Cee), 22 de noviembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños