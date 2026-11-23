Luciano Suárez Pose
(Viúvo de Dona Dosinda Fuentes Cotelo) (Xubilado de Fenosa)
Finou o día 22 de novembro de 2026 aos 86 anos de idade
l D.E.P. l
Su familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Fogar funerario: Tanatorio Bergantiños de Carballo, sala nº 4. Saída do tanatorio: Luns día 23, ás tres e media da tarde. Funeral: Deseguido. Igrexa: Parroquial de San Lourenzo de Verdillo. Cemiterio: Parroquial de San Lourenzo de Verdillo.
Verdillo (Carballo), 23 de novembro de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños