(Viudo de Evangelina Lantes Blanco)

Falleció ayer, a los 92 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy martes, a las tres de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Razo (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Razo (Carballo), 24 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños