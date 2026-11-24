(Viudo de María Barreiro Castro) (Vecino de Casaldabade - Cabaleiros)

Falleció el día 22 de noviembre, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 24 de noviembre de 2026 Funeraria San Xulián