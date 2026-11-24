(Viuda de Claudio Fernández Lorenzo)

Falleció ayer, a los 97 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy martes, a las cuatro y media de la tarde.Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Verísimo de Oza (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Oza (Carballo), 24 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños