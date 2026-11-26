(Gerente do Bar Barreiro)

Falleció el día 24 de noviembre, a los 69 años, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy jueves a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio municipal de dicha villa. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Carballo, 26 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio