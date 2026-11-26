(Viudo de Olga Estramil Cancela) (Rafael de Francés)

Falleció ayer, a los 93 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Mens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de Mens.Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31, Malpica. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Mens (Malpica), 26 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños