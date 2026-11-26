Falleció ayer, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy jueves, con salida del tanatorio a las tres de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cambre. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cambre (Malpica), 26 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños