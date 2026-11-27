Falleció el día 25 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, viernes día veintisiete, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota. Tanatorio de Carnota: Velador nº 2, Lugar Pedramarrada s/n.

Carnota, 27 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños