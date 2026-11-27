Falleció anteayer, a los 56 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy viernes, a las cuatro menos veinte de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de Los Remedios de Corme-Porto. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3, C/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Corme-Porto (Ponteceso), 27 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños