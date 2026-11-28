(Viuda de Rafael Furelos Mato)

Falleció el 27 de noviembre, a los 98 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 28, a las tres y media de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en el Santuario Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio municipal nuevo de Cee. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4.

Cee, 28 de noviembre de 2025 Tanatorios Grupo Bergantiños