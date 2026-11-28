Falleció en el día de ayer, a los 63 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del féretro: Hoy sábado, a las diez menos cuarto de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Entrecruces (Carballo), 28 de noviembre de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta