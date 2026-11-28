José Aldao Aldao
(Che do Campo da Porta) (Viudo de Josefina María Varela Aldao)
Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (viejo) parroquiales de San Julián de Lendo. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1 (A Laracha). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Lendo (A Laracha), 28 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños