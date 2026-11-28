(Vecina de Malvares—Castenda)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado. La salida del tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las once y media de la mañana. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Castenda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Castenda (Tordoia), 28 de noviembre de 2026 Funeraria San Xulián