Falleció el día 28 de noviembre, a los 75 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy domingo a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Mens (Malpica). A continuación, recibirá sepultura el cementerio nuevo de San Nicolás de Barizo (Malpica). La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Mens (Malpica), 29 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio