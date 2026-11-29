(Joaquín de Félix)

Falleció el día 28 de noviembre de 2026, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy domingo, día 29, a las cuatro de la tarde. Liturgia de la palabra de cuerpo presente en San Xián de Torea a las cuatro y media y sepelio a continuación en el cementerio parroquial. Tanatorio de Muros. Polígono de Ventín. Velador nº 2.

Lestón de Arriba (Torea), 29 de noviembre de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez E Hijos S.L.