(Viuda de José López Rodríguez)

Falleció el día 27 de noviembre, a los 83 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy domingo, día 29, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Bértoa (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a la una menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 4.