Josefina Becerra Añón
(Viuda de José López Rodríguez)
Falleció el día 27 de noviembre, a los 83 años, confortada con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy domingo, día 29, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Bértoa (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a la una menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 4.