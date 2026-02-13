 Andrés Crespo Otero

Ansoy

AnsoyFalleció el día de ayer, a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: mañana sábado. A las once y media de la mañana salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Oza donde, a las doce del mediodía, se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se le dará cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced - Lois nº4 (Oza-Cesuras).

Oza-Cesuras, 13 de febrero de 2026 Funeraria La Merced