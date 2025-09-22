‘Mi día’ de la ONCE deja en Fisterra 6.000 euros en premios

Vendedor de la ONCE 3EC

‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en Fisterra 6.000 euros en premios, en dos boletos que han premiado, con 3.000 euros cada uno, la fecha favorita de los acertantes, en el sorteo del viernes, 19 de septiembre.

Manuel Canosa Lires es el vendedor d ela ONCE que ha dado estos 6.000 euros desde su punto de venta en la Plaza de la Constitución, número 3, de Fisterra.

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.