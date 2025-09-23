Último fin de semana para disfrutar del espectáculo audiovisual en la Fervenza do Ézaro

Cascada do Ézaro con la iluminaciónCedida

La Fervenza do Ézaro acogerá el último espectáculo nocturno audiovisual de la temporada, “O Eco do Ézaro”, del que podrá disfrutarse el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, gracias a la colaboración de Xeal con el Concello de Dumbría. Será de acceso libre y gratuito, con el objetivo de compartir una experiencia cultural que une naturaleza, patrimonio y comunidad.

Durante dos horas, de 22:30 a 00:30 horas se sucederán pases de 15 minutos en los que el público podrá sumergirse en un viaje sensorial a través de la luz, el sonido y la narración, recreando la figura mítica de la Raíña Lupa, con narraciones en castellano e inglés. El éxito del espectáculo nocturno hizo que se prolongasen hasta finales de mes.