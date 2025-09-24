Mi cuenta

El BNG lleva a pleno los recortes en los colegios de Cee y la saturación del transporte escolar

Este jueves habrá una concentración

Redacción
24/09/2025 21:21
Protesta del colegio Vila de Cee por los recortes
Protesta del colegio Vila de Cee la semana pasada por los recortesCedida

El BNG de Cee presentará una moción en el pleno de la corporación para exigir soluciones a los problemas de los centros educativos del municipio. En las primeras semanas del curso, colegios e institutos han mostrado carencias de profesorado, especialmente de especialistas en atención a la diversidad, como Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), cuidadores y orientadores. 

En el CEIP Plurilingüe Vila de Cee, el alumnado necesita al menos diez horas semanales adicionales de PT, mientras que, en el IES Agra de Raíces, con más de cuatrocientos estudiantes y un alto porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales, la dotación de recursos no permite garantizar una atención mínima, pese a que las necesidades se han triplicado en los últimos años. Actualmente, el instituto cuenta con dos PT y una cuidadora para todos los que necesitan apoyo. 

El BNG también denuncia problemas en el transporte escolar, con líneas saturadas que obligan a muchos estudiantes a viajar de pie, mezclados con otros colectivos o peregrinos, con riesgo de seguridad. Por otra parte, las familias del Agra de Raíces y del Vila de Cee no enviarán a sus hijos este jueves al colegio para secundar la huelga general del profesorado, que reclama más personal y la bajada de las ratios. A las 20.15 horas habrá una concentración en la Praza da Muller para exigir más medios a la Xunta. 

