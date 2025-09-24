José Marcote no continuará como concejal del PSOE en Fisterra

José Marcote durante el pleno de la moción de censura en FisterraDarío

José Marcote no continuará como concejal del grupo municipal del PSOE de Fisterra.

El que fuera alcalde del municipio entre los años 2015 y 2023 tras arrebatarle el bastón de mando al popular José Manuel Traba Fernández, presentó el pasado martes en el registro del Concello un escrito renunciando al acta de concejal.

Todo apunta a que su lugar será ocupado por Rocío Mariño, número 4 de la candidatura socialista en la Municipales de mayo de 2023 y que durante los cuatro años anteriores, en el último mandato de Marcote (en el que goberno en alianza con el BNG) ejerció como concejala de Servicios Sociales.

El hasta ahora portavoz del grupo municipal socialista fue autor de una de las intervenciones más aplaudidas en el pleno de agosto en el que prosperó la moción de censura que desalojó de la Alcaldía a Áurea Dominguez.

Marcote dijo haber advertido ya en su momento a la líder de Alternativa dos Veciños que la candidatura que presentó la formación a las elecciones de mayo de 2023 “levaba un virus dentro”, en alusión al hijo del edil transfuga Francisco Martínez Traba, al que acusó de ser el verdadero artífice de la moción de censura y de pasarse de las filas socialistas a las de Alternativa dos Veciños sólo por perjudicarle a él.

“O virus non tardou en actuar e, a partires daí, vostede tamén se puxo no seu punto de mira”, le dijo Marcote a Domínguez Sisto.

El representante socialista fue más allá al afirmar que “a moción de censura tamén leva o virus dentro, ainda que supoño que o PP estará vacinado”, finalizó diciendo entre las sonrisas y los aplausos de muchos de los asistentes al pleno.