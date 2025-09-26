La plafaforma Xuntos polo centro de día de Corcubión convoca un acto reivindicativo

Emplazamiento para el centro de díaEC

La plataforma Xuntos polo centro de día de Corcubión convoca para el próximo 1 de octubre –coincidiendo con el Día internacional de las personas de edad– un acto apartidista y reivindicativo para demandar la apertura de este servicio. La movilización será frente al edificio propuesto para acoger el centro de día a partir de las 19.00 horas.

A través de un comunicado, desde la plataforma defienden el derecho “a un envejecimiento digno” y a una “atención sociosanitaria justa y acorde” de los mayores de la zona y se preguntan por qué en unos municipios se disfruta de este servicio y en otros no. “¿Acaso son nuestros mayores y sus cuidadores de inferior categoría humana que el resto?”, preguntan.

Con un centro de día preparado para abrir “desde hace once años”, se preguntan “por qué no se ponen las pilas las administraciones competentes y sumamos 25 plazas que hoy en día no existen, sin ningún tipo de interés y disputa política, tan solo focalizando el problema y drama social”. “Seguimos esperando el paso adelante de las administraciones que siguen con su tibieza y sin apostar por nuestros mayores”, añade la plataforma.

La entidad se muestra totalmente a favor de que el centro de día tenga una gestión directa y pública de la Xunta, pero propone que se busquen otras alternativas para evitar llegar “al callejón sin salida que ya llegó el anterior gobierno”.