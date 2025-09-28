El BNG pide la creación de una unidad de investigación terrestre del SVA en la Costa da Morte

Óscar Insua y Henrique del RíoCedida

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Insua, acaba de presentar iniciativas en el Parlamento gallego en las que pide a la Xunta que inste al Gobierno central a crear una unidad de investigación terrestre del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la Costa da Morte, así como establecer en la comarca una base marítima aduanera permanente.

Insua impulsó estas iniciativas tras mantener una reunión con Henrique del Río Otero, delegado de la CIG en la AEAT-SVA, en la que también invitó al Gobierno gallego a dirigirse al ejecutivo estatal para iniciar negociaciones encaminadas a transferir el SVA a la Xunta, así como a autorizar la utilización provisional de las embarcaciones incautadas en agosto al barco Lila Mumbai en Algeciras, para destinarlas a las bases marítimas del SVA en Galicia, asegurando la operatividad en todas ellas ya que, según sostiene el BNG, la Agencia Tributaria no ha aportado ninguna solución para que las bases cuenten con nuevas lanchas de servicio.

“É necesario adoptar medidas inminentes para que a costa galega, e en particular a Costa da Morte, estea ben protexida e vixiada”, señaló la formación nacionalista. Óscar Insua manifestó que “Ribadeo e Muros están sen barcos para saír ao mar. Vilagarcía está sen un deles e o resto de embarcacións están cada dous por tres nos talleres; acaban de decomisar varias lanchas en Xibraltar que perfectamente se poden destinar a Galicia e tamén á Costa da Morte, e así imos a pedirllo ao goberno en Madrid”.