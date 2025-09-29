Mi cuenta

Diario de Bergantiños

Fisterra

La Casa de Cultura de Cee acoge una jornada sobre economía azul en el territorio Costa Sostible

La cita es en la tarde de este martes en las dependencias de la biblioteca municipal

Redacción
29/09/2025 21:07
Representantes de Aptme en una reunión de trabajo
Representantes de Aptcm en una reunión de trabajo - Cedida

Dentro del proyecto ‘Temporada de Mar’, para este martes hay prevista en Cee una jornada de trabajo en red sobre economía azul. 

La actividad se desarrollará de 17.00 a 20.30 horas en la Biblioteca Municipal situada en la Casa da Cultura. 

La iniciativa reunirá a establecimientos de restauración y ocio vinculados al citado proyecto, así como a representantes de las cofradías de pescadores y a técnicos municipales de turismo, con el objetivo de avanzar en un modelo sostenible de gestión turística para el territorio Costa Sostible. 

También se contará con la presencia de Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, y de Damián Santamaría, guía de la empresa Wee Galicia, quien compartirá su experiencia diaria en Fisterra. 

Entre los asuntos a abordar figuran la comercialización de productos turísticos relacionados con el mar, el transporte como elemento clave en la gestión turística o la relación entre sector turístico y sector pesquero con propuestas ligadas a la restauración.

