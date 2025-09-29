Teatro, literatura y exposiciones centran la oferta cultural del Concello de Cee para el otoño

Representación teatral en la Casa de Cultura de Cee - EC

La Casa de Cultura de Cee acogerá en los dos próximos meses una treintena de variadas actividades para todos los públicos.

Además de citas ya clásicas en esta época, como las relacionadas con el Mes da Fundación, las Xornadas Micolóxicas de la Costa da Morte o el Festival Solidario contra o Cancro, el propio Ayuntamiento ofrecerá una serie de propuestas que van desde exposiciones hasta documentales y actividades de divulgación del medio ambiente o de promoción del libro y la lectura, sin olvidar uno de los referentes de la programación cultural ceense: el teatro.

Una parte de las actividades tendrá como destinatario principal a la comunidad educativa de Cee.

En octubre, el alumnado de 5º de primaria podrá asistir el día 15 a la representación de la obra ‘Rolán, Orlando, Roldán transita polo Reino de Galiza’, de Fantoches Baj, proyecto ganador del III Fondo de proxectos culturais del Reino de Galicia de la Diputación.

Ya en el mes de noviembre, el alumnado de 6º de primaria y la mayor parte del de secundaria, ciclos formativos y bachillerato, tendrá diferentes actividades específicas dentro de la programación especial ‘Eco de Sol: Semana do Medio Ambiente no Concello de Cee’, de la mano de Aantena Teatro y la Diputación.

Esta iniciativa incluye la representación de la obra teatral ‘Sol Fuerza’, un taller de regueifa con Lupe Blanco, proyecciones de documentales y una charla de etnomedicina popular con posterior ruta guiada a cargo de María Moure.

Promoción de la lectura

a promoción del libro y la lectura contará con varias propuestas. La primera de ellas, el viernes 10 de octubre, con la presentación del libro ‘Relatos y memorias’ de Antonio Fernández Aguirre.

El autor presenta una interesante obra en la que el litoral y, especialmente Caneliñas, están muy presentes.

En este mismo mes, la ‘Semana das Bibliotecas’ ofrece dos novedosas actividades: una sesión de cuentos para bebés el día 22 y un taller de creación de libro el viernes 24.

Ambas actividades serán con inscripción previa y tendrán lugar a partir de las 18.00 horas.

Los aficionados al teatro contarán con varias citas destacadas.

El domingo 12 de octubre, de la mano de la compañía Malasombra, llega la comedia ‘Go on’, escrita por Jose Luis Prieto y con Xoque Carbajal y Jouse García como protagonistas.

Por otro lado, el mes de noviembre contará con cuatro representaciones. ‘Profetas’, de Ítaca Teatro, el sábado 8, pieza por la que el dramaturgo Ernesto Is obtuvo el XVI Premio Abrente de textos teatrales de la MIT Ribadavia en 2021.

‘Marcho que teño que marchar’, un divertido monólogo en clave femenina con Bea Campos (Inventi Teatro), será la propuesta para el sábado 15.

Ese mismo fin de semana la oferta será doble, ya que también se podrá asistir a la última creación de la Escola Municipal de Teatro de Muxía de la mano de Artur Trillo, el domingo 16.

Para cerrar el mes, el sábado 29, Silvardeiras Teatro pondrá en escena ‘Os vellos non deben de namorarse’, una de las grandes obras del teatro gallego en recuerdo a la figura de su autor en este 2025, Año Castelao.

La muestra de Ana García sobre ‘Devoción popular na Costa da Morte’ y una fiesta teatral infantil el viernes 31 de octubre de la mano de Barafunda Teatro’, completan este amplio abanico de variadas propuestas.